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KdB e il suo chiaro segnale al mondo Napoli

Vincenzo Letizia 3 Agosto 2026 0 52 sec read

Un messaggio chiaro dopo i dubbi e le polemiche: Kevin De Buyne si sente coinvolto nel progetto del Napoli. A dimostrarlo, non solo il “Guagliù, tutt’apposto” con cui ha infiammato Piazza del Plebiscito ma soprattutto la presenza alle celebrazioni per il centenario del club. KdB ha interrotto le sue vacanze a Ibiza per mandare un segnale al mondo azzurro: ci sono e sono qui per restare.

Il centrocampista ha preso un jet privato a sue spese per viaggiare da Ibizia a Napoli e poi, dopo la festa, far ritorno nell’isola delle Baleari per continuare le meritate vacanze. Un gesto non scontato dopo il botta e risposta di fuoco andato in scena nelle scorse settimane tra De Bruyne e Giovanni Manna. Il ds azzurro non aveva apprezzato le parole di KdB sul gioco rinunciatario del Napoli nella sua prima stagione in Italia, facendo capire che il belga era considerato un pezzo fondamentale del nuovo corso con Max Allegri. La festa del centenario ha riportato il sereno: Napoli e De Bruyne sono pronti ad andare avanti insieme. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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