Serie A, l’Inter alza il muro in difesa: Chivu punta Conte, a quota 50,00 lo scudetto da imbattuto

ROMA – L’Inter alza il muro in difesa e punta non solo a bissare lo scudetto della scorsa stagione, ma a farlo da imbattuta. È quanto emerge dalle quote dei betting analyst di Snai e Sisal, che – come riporta Agipronews – propongono in lavagna a 50,00 l’impresa che in Serie A manca dal 2011/2012. Tanto è passato dallo scudetto da imbattuta della Juventus con Antonio Conte in panchina, che – con appena 20 gol subiti nell’intero campionato – ha dato il via alla storica striscia bianconera con ben nove scudetti consecutivi. Un’annata che Cristian Chivu proverà a replicare, forte anche di quanto stanno facendo i nerazzurri sul mercato: Stones è già arrivato per rinforzare una linea ben collaudata che vede la presenza di Akanji e Bastoni, ma la dirigenza sta studiando un ulteriore colpo (l’obiettivo numero uno, come è ben noto, è Romero) per alzare ulteriormente la qualità del pacchetto difensivo. A proposito di Juventus, una nuova impresa bianconera, stavolta con Luciano Spalletti in panchina, vale ben 250 volte la posta, dietro anche alla quota di 150,00 assegnata al nuovo Napoli di Massimiliano Allegri.

Vincenzo Letizia Vedi la biografia completa Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.