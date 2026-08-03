CALCIOMERCATO

ANTONIO CORBO – “Con il ricavato della cessione di Gutierrez, il Napoli andrà a sostituire Buongiorno”

Armando Fico 3 Agosto 2026 0 36 sec read

Il famoso giornalista napoletano di Repubblica, Antonio vecchio Corbo, si è soffermato sulla cessione dello spagnolo Gutiereez. “Era impossibile dire no  all’offerta del Bayer Leverkusen di 30 milioni per il terzino sinistro azzurro. Il club ha fatto una grossa plusvalenza.  Con i soldi di Gutierrez il Napoli andrà  sul mercato alla ricerca di un sostituto di  e di un vice Di Lorenzo. Buongiormo. Sembra favoriti Thiago Gabriel, 22 anni, nazionale portoghese Under 21 di Cascais, arrivato al Lecce con la firma di Pantaleo Corvino, una garanzia e Gatti della Juve, più vecchio.  . Per quanto concerne il vice di Di Lorenzo, giusto puntare su un under di ottime prospettive come il giovame del Catanzaro Favasuli”. Queste le parole di Corbo sulla campagna acquisti degli azzurri.

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