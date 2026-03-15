EDITORIALE – Ancora un Napoli a doppia faccia ma porta a casa il terzo successo di fila, battendo il Lecce in rimonta

Editoriale post Lecce. Ieri, al Maradona, ancora una volta, si è visto un Napoli, a doppia faccia: un primo tempo orribilis ed una ripresa assai brillante, con gli innesti di De Bruyne, tornato migliore di prima e di Mc Tominay, i quali hanno spaccato la partita con il Lecce, assicurando gioco e vittoria, dopo lo svantaggio subito ad inizio gara. Finalmente è tornato al gol Matteo Politano, autore del tiro vincente. L’azzurro non segnava da oltre un anno, per lui anche l’assist a Hojlumd in occasione del pari. In ombra, invece Anguissa che non è al meglio della condizione, male anche Olivera, colpevole sul colpo di testa di Siebert che ha portato al gol dell’1 a 0 dei salentini. Il Napoli è riuscito a ribaltare un match in cui il Lecce aveva approcciato nel migliore dei modi. Grazie a questo risultato, i partenopei hanno allungato il vantaggio sulla quinta, in attesa delle partite di questa domenica, nella quale si affrontano sul lago, Como e Roma, in chiave zona Champions League. Oggi c’è qualche tifoso che sogna, perfino lo scudetto, visto che gli azzurri hanno preso, nelle due recenti gare, ben cinque punti all’undici di Chivu, ora a – 9. Ma resta solo un sogno quasi irrealizzabile, benchè, in questo sport, tutto può accadere. Il risultato finale è quello che conta nel calcio e gli uomini di Conte hanno vinto per la terza volta di fila, sfruttando al meglio il calendario favorevole, tuttavia non sono tutte rose e fiori, il Napoli sta incassando troppi gol, 3o ad oggi il che significa più di una rete a partita, per giunta ha subito nuovamente un gol di testa e ancora su calcio d’angolo. Il pacchetto arretrato, senza Rrahmani è molto vulnerabile, per cui, visto che il kosovaro, difficilmente ritornerà in campo in stagione, Antonio Conte dovrà trovare delle soluzioni idonee per subire meno, forse bisognerebbe passare, di nuovo, alla difesa a quattro che potrebbe meglio coprire il portiere. Mancano nove partite al termine del campionato ed occorre difendere a tutti i costi la posizione attuale, magari pensando di arrivare secondi. Il tecnico salentino è chiamato a dare continuità al ciclo di successi, inculcando ai suoi la voglia di vincere che è in lui da sempre, come ha dichiarato nella conferenza stampa del dopogara. Queste le sue affermazioni: “ Su di me ci sono sempre tante aspettative e quando sono sulla panchina di una squadra di un certo livello, se non arrivo primo o secondo avrò fallito”. Niente di più vero. Per fortuna, adesso, tranne Neres e Rrahmani , saranno tutti disponibili, dal momento che a Cagliari dovrebbe rientrare pure Lobotka, mentre dopo la sosta, col Milan, rivedremo in campo il capitano di mille battaglie. Tutto induce all’ottimismo per il rush finale, l’obiettivo Champions, che era nelle previsioni della vigilia della società, è oramai ad un passo, per cui la stagione sarà da considerarsi molto positiva. Dopodichè, con Antonio Conte che ha manifestato l’intenzione di restare a Napoli, si penserà al futuro davanti ad un progetto che possa confermare la squadra ai vertici del calcio italiano e magari più competitiva in Europa.