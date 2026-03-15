ANTICIPI DI A DEL SABATO – 29esimo turno, successi di misura per Napoli e Juve, Inter bloccata dall’Atalanta a San Siro

Gli anticipi del sabato di serie A, validi per la 29esima giornata di campionato hanno registrato i seguenti risultati:

Inter – Atalanta 1-1

Napoli – Lecce 2-1

Udinese – Juventus 0-1

Pertanto, i nerazzurri di Chivu, dopo il ko nel derby, perdono altri punti preziosi nella rincorsa al tricolore ed ora rischiano di vedersi ridotto il vantaggio sulla seconda, il Milan, che, in caso di vittoria sulla Lazio, stasera, all’Olimpico di Roma, andrebbe a -5 dalla vetta. Dal canto suo , il Napoli con il terzo successo di fila, ancora per 2 a 1, in rimonta, consolida la sua terza posizione in classifica e potrebbe, pure ambire alla piazza d’onore, dal momento che la formazione di Allegri dovrà scendere al Maradona nella serata di Pasquetta. Intanto, quest’oggi si giocano altre cinque partite, cominciando da Verona – Genoa, all’ora di pranzo, quindi nel primo pomeriggio spazio a Pisa – Cagliari e Sassuolo – Bologna. Poi, alle 18, in campo il Como contro la Roma ed infine, come anticipato, alle 20,45, il match tra i biancocelesti e il Diavolo rossonero. Il turno si concluderà domani sera col Monday Night fra la Cremonese e la Fiorentina in uno scontro diretto per la permanenza in massima serie.