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BASKET – L’Acqua S.Bernardo Cantù batte nettamente la Guerri Napoli per 94-77 trascinata da Fevrier e Bortolani

Vincenzo Letizia 15 Marzo 2026 0 1 min read

Anche Sneed, Green e Moraschini vanno in doppia cifra per i lombardi

L’Acqua S.Bernardo Cantù (record 6-15) vince nettamente per 94-77 contro la Guerri Napoli (record 7-13 e alla quinta sconfitta consecutiva), ribaltando così anche il -12 del match di andata.

Dopo un primo periodo equilibrato e con Napoli che riesce a restare in scia alle giocate di Green e compagni, una tripla di De Nicolao, i liberi di Sneed e degli squilli di Ballo e Chiozza portano l’Acqua S.Bernardo sul 41-32 a fine primo tempo. Cantù comincia poi fortissimo la ripresa con Bortolani e Fevrier ad aprire il fuoco dal perimetro, spegnere gli effetti delle giocate di talento di El-Amin e a far volare via i padroni di casa anche sul 67-49. Grazie all’orgoglio di Caruso e Bolton, Napoli riesce a piazzare un controbreak di 3-15 riavvicinandosi anche sul 70-64 ad inizio ultimo quarto ma Fevrier e Moraschini sono cinici nel ridare slancio ai lombardi, che riprendono il largo nel finale sino al 94-77 conclusivo.

I lombardi sono stati guidati dai 17 punti di Bortolani, i 14 punti e 8 rimbalzi di Fevrier, i 13 punti di Sneed, i 12 punti di Green e i 10 punti di Moraschini. Il top scorer dei campani è stato El-Amin con 21 punti, seguito dai 19 punti di Totè e gli 11 punti di Caruso.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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