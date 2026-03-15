BASKET – L’Acqua S.Bernardo Cantù batte nettamente la Guerri Napoli per 94-77 trascinata da Fevrier e Bortolani

Anche Sneed, Green e Moraschini vanno in doppia cifra per i lombardi

L’Acqua S.Bernardo Cantù (record 6-15) vince nettamente per 94-77 contro la Guerri Napoli (record 7-13 e alla quinta sconfitta consecutiva), ribaltando così anche il -12 del match di andata.

Dopo un primo periodo equilibrato e con Napoli che riesce a restare in scia alle giocate di Green e compagni, una tripla di De Nicolao, i liberi di Sneed e degli squilli di Ballo e Chiozza portano l’Acqua S.Bernardo sul 41-32 a fine primo tempo. Cantù comincia poi fortissimo la ripresa con Bortolani e Fevrier ad aprire il fuoco dal perimetro, spegnere gli effetti delle giocate di talento di El-Amin e a far volare via i padroni di casa anche sul 67-49. Grazie all’orgoglio di Caruso e Bolton, Napoli riesce a piazzare un controbreak di 3-15 riavvicinandosi anche sul 70-64 ad inizio ultimo quarto ma Fevrier e Moraschini sono cinici nel ridare slancio ai lombardi, che riprendono il largo nel finale sino al 94-77 conclusivo.

I lombardi sono stati guidati dai 17 punti di Bortolani, i 14 punti e 8 rimbalzi di Fevrier, i 13 punti di Sneed, i 12 punti di Green e i 10 punti di Moraschini. Il top scorer dei campani è stato El-Amin con 21 punti, seguito dai 19 punti di Totè e gli 11 punti di Caruso.