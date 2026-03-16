IL PUNTO SULLA A – 29esima giornata, il Como batte la Roma e sale al quarto posto, Milan k o contro la Lazio, vincono anche Bologna, Genoa e Pisa

La domenica di serie A, relativa alla giornata n. 29 di campionato, in cui non vi è stato alcun pareggio, ha registrato il successo del Como, in casa, per 2 a 1, sulla Roma e quelli del Genoa a Verona, per 2 a 0, del Bologna, a Reggio Emilia, per 1 a 0 con il Sassuolo, del Pisa, sotto la torre pendente, sul Cagliari, prossimo avversario del Napoli, per 3 a 1 e infine c’è stata la vittoria, all’Olimpico, della Lazio per 1 a 0, contro il Milan. Grazie a tali risultati i lariani salgono al quarto posto in classifica, in piena zona Champions, mentre i rossoneri sprecano l’occasione di avvicinare l’Inter, che ora, è a 8 punti dai cugini, i quali, perdendo, hanno messo a rischio la seconda posizione, con il Napoli, alle costole, distante una sola lunghezza. Gli azzurri, peraltro ospiteranno, il giorno seguente alla Pasqua, proprio la formazione di Allegri, per uno spareggio in chiave piazza d’onore. In coda, tre punti che potrebbero non bastare per i toscani, nella lotta salvezza, in cui, oggi, anche il Cagliari è invischiato. Infine, la compagine di De Rossi si è messa al sicuro, battendo l’oramai retrocessa compagine scaligera. Stasera, la giornata si chiuderà con uno scontro diretto per rimanere in A tra la Cremonese e la Fiorentina. Chi si aspettava, a bocce ferme, che la Viola, quest’anno, avesse combattuto per salvarsi, penso nessuno.