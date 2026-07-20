Giovanni Di Lorenzo Napoli: il capitano del centenario tra record e futuro con Allegri

Si scrive Giovanni Di Lorenzo e si legge ormai la storia del Napoli. In un mondo oscillante, caotico e bugiardo per definizione, lui è l’incrollabile certezza di una squadra in piena evoluzione, protagonista di un cambiamento netto e deciso a cavallo di due ere. Il tempo passa, Di Lorenzo resta: è arrivato Ancelotti, l’uomo che lo ha lanciato in Champions, e lui c’era; poi Gattuso, e ha vinto la prima Coppa Italia; con Spalletti ha conquistato lo scudetto con la fascia di capitano al braccio e ha replicato con Conte, aggiungendo anche la Supercoppa a Riyadh. E quando c’è stato da soffrire, nell’anno disgrazia del decimo posto, Giovanni era lì a metterci la faccia. Sette stagioni alle spalle dal 2019-2020 e l’ottava davanti agli occhi con Allegri, un altro mostro della panchina da aggiungere alla sua personale collezione, con la passerella spianata verso due grandi risultati statistici: il prossimo obiettivo personale è entrare nella top 10 delle presenze in Serie A e in tutte le competizioni. Al fianco di immortali del calibro di Juliano, Bruscolotti, Hamsik, Ferrara, Insigne, Mertens e altri totem. E in più potrà anche raccontare, fiero, di essere stato l’unico capitano del Napoli in 100 anni di storia ad aver vinto due scudetti come Diego Armando Maradona. Già, perché questa sarà anche la stagione del Centenario: e Di Lorenzo porterà il vessillo.

Il segreto di una leadership silenziosa

Non sarà mai un giocatore qualunque, lui. Pur non essendo un bomber, un fantasista o un funambolo come tanti illustri predecessori, Di Lorenzo è un inno alla classe operaia divenuta dirigenziale. È sacrificio e dedizione. È la forza del lavoro. È il segreto del successo. È un esempio da seguire e illustrare in tutte le scuole calcio e in ogni vivaio sportivo, a prescindere dalla disciplina: dieci anni fa giocava al Matera in Serie C e oggi è un simbolo del Napoli che dalla stessa C e dal fallimento ha scalato il Vesuvio. In un decennio gli è cambiata la vita e il merito è innanzitutto il suo: quanta fatica, quanto sudore. Ora come allora: vederlo all’opera in ritiro a Dimaro, per l’ennesima volta, equivale alla conferma della serietà e della professionalità. Se a 33 anni quasi compiuti (il 4 agosto) è ancora un atleta straordinario e un pilastro della squadra, qualcosa vorrà pur dire.

La scalata dei record: obiettivo top 10

Per quel che riguarda i dati, in questo momento Di Lorenzo occupa il tredicesimo posto della classifica all-time di presenze in Serie A con il Napoli: 238. Il decimo è Ferrara con 247: 9 partite ancora e lo aggancerà prima di superarlo con la successiva. Per poi puntare ancora più in alto: a seguire nel mirino ci sono Callejon con 255 e Bugatti con 256. Ambizioni prestigiose anche per ciò che riguarda le presenze in tutte le competizioni: ne ha 305 e con 317 eguaglierà Koulibaly in decima posizione; e via a inseguire di nuovo Ferrara al nono posto con 322. Non resta che cominciare la maratona dal 22 agosto a Marassi contro il Genoa, in campionato, e poi tuffarsi in Champions e in Coppa Italia. Capitano Centenario.

L’evoluzione tattica sotto la nuova gestione tecnica e la capacità di rigenerarsi dopo ogni ciclo vincente dimostrano come Di Lorenzo non sia soltanto un elemento di continuità, ma il vero e proprio baricentro emotivo e tecnico su cui rifondare le ambizioni della squadra.