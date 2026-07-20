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Infortunio Buongiorno: si opera al ginocchio, stop di 2-3 mesi per il difensore del Napoli

Vincenzo Letizia 20 Luglio 2026 0 35 sec read

BARCELLONA – Adesso è ufficiale: Alessandro Buongiorno finisce sotto i ferri. Il consulto specialistico ha confermato la diagnosi più temuta: lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.
​Secondo quanto riferito da Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono decisamente lunghi e si attestano tra i due e i tre mesi. Una tegola pesantissima per lo staff tecnico, che perde il proprio pilastro difensivo per l’intera fase di preparazione estiva e per l’avvio della nuova stagione. Il giocatore inizierà la riabilitazione subito dopo l’operazione.
​Il difensore azzurro salterà i prossimi impegni ufficiali, costringendo la società a rivedere le strategie di mercato per il reparto arretrato.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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