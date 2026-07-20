Infortunio Buongiorno: si opera al ginocchio, stop di 2-3 mesi per il difensore del Napoli

BARCELLONA – Adesso è ufficiale: Alessandro Buongiorno finisce sotto i ferri. Il consulto specialistico ha confermato la diagnosi più temuta: lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono decisamente lunghi e si attestano tra i due e i tre mesi. Una tegola pesantissima per lo staff tecnico, che perde il proprio pilastro difensivo per l’intera fase di preparazione estiva e per l’avvio della nuova stagione. Il giocatore inizierà la riabilitazione subito dopo l’operazione.
Il difensore azzurro salterà i prossimi impegni ufficiali, costringendo la società a rivedere le strategie di mercato per il reparto arretrato.