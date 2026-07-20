Morto Kevin Keegan, leggenda del calcio e due volte Pallone d’Oro: il cordoglio di PianetAzzurro.it

Il mondo del calcio internazionale piange la scomparsa di una delle sue stelle più luminose. Si è spento all’età di 75 anni Kevin Keegan, leggendario attaccante inglese e due volte vincitore del Pallone d’Oro. A dare il triste annuncio è stata la famiglia attraverso una nota ufficiale. L’ex fuoriclasse combatteva da tempo contro una grave malattia che aveva reso pubblica lo scorso gennaio, affrontando il percorso con la dignità e il coraggio che lo avevano sempre contraddistinto anche sul rettangolo verde.

Keegan lascia un segno indelebile nella storia dello sport. Icona assoluta del Liverpool degli anni ’70, con cui ha collezionato 323 presenze e 100 reti vincendo la Coppa dei Campioni nel 1977, ha poi vestito le maglie di Amburgo, Southampton e Newcastle, prima di intraprendere la carriera da allenatore che lo ha visto anche alla guida della Nazionale inglese come Commissario Tecnico tra il 1999 e il 2000.

Davanti alla perdita di un mito intramontabile che ha fatto sognare generazioni di appassionati, la redazione di Pianeta Azzurro, insieme al direttore Vincenzo Letizia e al webmaster Raimondo Casacevi, si stringe calorosamente intorno alla famiglia Keegan, esprimendo le più sentite e profonde condoglianze per la perdita di un uomo e di un campione straordinario.