Calciomercato Juventus, serve una cessione importante: per i bookie gli indiziati numero uno sono Thuram e Bremer, in quota anche Kalulu può salutare

ROMA – Una cessione importante per provare a sbloccare anche il mercato in entrata. La Juventus ha la necessità di liberarsi di un nome di spessore, e sono diversi gli indiziati numero uno a lasciare i bianconeri, soprattutto tra centrocampo e difesa, in attesa di capire come muoversi per risolvere il rebus in attacco. Come emerge dalle quote di Better e Planetwin365 – secondo quanto riporta Agipronews –, in prima fila per lasciare Torino ci sono Khephren Thuram e Gleison Bremer, la cui cessione viene proposta, rispettivamente, a 1,60 e 1,85. Attenzione anche a Teun Koopmeiners, in lavagna a 1,65 nonostante una possibile cessione venga complicata dallo scarso rendimento in bianconero e dagli alti costi relativi all’ingaggio. In generale, in casa Juventus, dopo la mancata qualificazione alla Champions, tutti sembrano cedibili: anche un elemento come Pierre Kalulu, che si è affermato come un pilastro della squadra di Spalletti ma vede a 7,50 una possibile cessione.