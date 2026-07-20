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Calciomercato Juventus, serve una cessione importante: per i bookie gli indiziati numero uno sono Thuram e Bremer, in quota anche Kalulu può salutare

Vincenzo Letizia 20 Luglio 2026 0 44 sec read

ROMA – Una cessione importante per provare a sbloccare anche il mercato in entrata. La Juventus ha la necessità di liberarsi di un nome di spessore, e sono diversi gli indiziati numero uno a lasciare i bianconeri, soprattutto tra centrocampo e difesa, in attesa di capire come muoversi per risolvere il rebus in attacco. Come emerge dalle quote di Better Planetwin365 – secondo quanto riporta Agipronews –, in prima fila per lasciare Torino ci sono Khephren Thuram e Gleison Bremer, la cui cessione viene proposta, rispettivamente, a 1,60 e 1,85. Attenzione anche a Teun Koopmeiners, in lavagna a 1,65 nonostante una possibile cessione venga complicata dallo scarso rendimento in bianconero e dagli alti costi relativi all’ingaggio. In generale, in casa Juventus, dopo la mancata qualificazione alla Champions, tutti sembrano cedibili: anche un elemento come Pierre Kalulu, che si è affermato come un pilastro della squadra di Spalletti ma vede a 7,50 una possibile cessione.

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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