IL SALISCENDI – Buongiorno invalicabile, Alisson Santos si smarrisce nel vento sardo

L’aria di Sardegna restituisce un Napoli solido, ma non privo di zone d’ombra. Se la fase difensiva ha trovato un nuovo leader carismatico, le rotazioni offensive hanno mostrato qualche crepa nell’atteggiamento individuale, sottolineando come la tenuta mentale sia importante quanto quella tattica.

SU: ALESSANDRO BUONGIORNO

In una parola: arcigno. La prestazione dell’ex granata è un manuale del difensore moderno. Puntuale in ogni anticipo, non ha lasciato respiro agli attaccanti avversari, dominando l’area di rigore grazie a una fisicità imponente. La sua capacità di svettare su ogni pallone aereo ha reso la difesa azzurra un fortino inespugnabile, confermandolo come il perno su cui costruire la sicurezza del reparto.

GIÙ: ALISSON SANTOS

Se Buongiorno è la certezza, Santos rappresenta oggi il punto interrogativo. Forse condizionato dalla mancata titolarità, il brasiliano è apparso l’ombra del talento ammirato in altre occasioni. Entrato con un piglio svogliato e visibilmente poco concentrato, ha inanellato una serie di imprecisioni non da lui. La stoffa c’è, ed è pregiata, ma il salto di qualità passa inevitabilmente per la ricerca di una continuità che oggi è mancata del tutto.

La trasferta sarda lascia in eredità la consapevolezza che per puntare in alto non bastano i singoli, ma serve che anche chi subentra lo faccia con la sciabola tra i denti. La stoffa di Alisson Santos serve al Napoli, ma solo se indossata con la giusta determinazione.