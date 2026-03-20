LA PARTITA – Cagliari-Napoli 0-1, decisivo il gol di McTominay

Il Napoli batte 1-0 il Cagliari, decisivo il gol di McTominay nel primo tempo.
PRIMO TEMPO
Al 2’ passa subìto in vantaggio il Napoli con McTominay: colpo di testa di Buongiorno, il pallone colpisce il palo, ne approfitta lo scozzese che sulla linea di porta spedisce in rete. Al 16’ azzurri vicini al raddoppio con un gran tiro di Politano, Caprile spedisce in angolo. Al 36’ si rende pericoloso il Cagliari con Ze Pedro, ci arriva Milinkovic-Savic. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.
SECONDO TEMPO
Al 56’ altra occasione per il Napoli con Politano che ci prova a tu per tu con Caprile, ma il portiere ci fa trovare pronto. Al 67’ tiro al volo si Sebastiano Esposito sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina alto. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero. Al 92’ Mina in area mette in mezzo per Mendy, grande salvataggio di Spinazzola.
IL TABELLINO
Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro (72′ Mendy), Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo (72′ Deiola), Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho (65′ Kilicsoy); Esposito.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.
Allenatore: Pisacane
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (75′ Spinazzola), Gilmour (75′ Anguissa), Lobotka (54′ Alisson), Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund.
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Giovane, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.
Allenatore: Conte
Reti: 2′ McTominay
Ammoniti: 16′ Lobotka; 68′ Olivera; 93′ Dossena
Arbitro: Maurizio Mariani
Mariano Potena