IN EVIDENZA

LA PARTITA – Cagliari-Napoli 0-1, decisivo il gol di McTominay

Mariano Potena 20 Marzo 2026 0 1 min read

Il Napoli batte 1-0 il Cagliari, decisivo il gol di McTominay nel primo tempo.

PRIMO TEMPO

Al 2’ passa subìto in vantaggio il Napoli con McTominay: colpo di testa di Buongiorno, il pallone colpisce il palo, ne approfitta lo scozzese che sulla linea di porta spedisce in rete. Al 16’ azzurri vicini al raddoppio con un gran tiro di Politano, Caprile spedisce in angolo. Al 36’ si rende pericoloso il Cagliari con Ze Pedro, ci arriva Milinkovic-Savic. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 56’ altra occasione per il Napoli con Politano che ci prova a tu per tu con Caprile, ma il portiere ci fa trovare pronto. Al 67’ tiro al volo si Sebastiano Esposito sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina alto. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero. Al 92’ Mina in area mette in mezzo per Mendy, grande salvataggio di Spinazzola.

IL TABELLINO

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro (72′ Mendy), Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo (72′ Deiola), Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho (65′ Kilicsoy); Esposito.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.
Allenatore: Pisacane

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (75′ Spinazzola), Gilmour (75′ Anguissa), Lobotka (54′ Alisson), Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund.
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Giovane, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.
Allenatore: Conte

Reti: 2′ McTominay

Ammoniti: 16′ Lobotka; 68′ Olivera; 93′ Dossena

Arbitro: Maurizio Mariani

Mariano Potena

Mariano Potena

View More Posts

Capodichino: una gran folla ad attendere Gabbiadini

  Manolo Gabbiadini sta per atterrare in un aeroporto di  Capodichino gremito per dare il benvenuto al neo acquisto azzurro! Benvenuto Manolo!

4 Gennaio 2015 0 6 sec read

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Hamsik migliore in campo, finalmente il vero Gabbiadini

REINA 6: mai impegnato, governa la propria aria con il solito carisma. HYSAJ 6,5: tampona e spinge con la solita efficacia. CHIRICHES 6,5: nessun problema […]

10 Aprile 2016 0 1 min read

ESCLUSIVA PA – Scarlato: Napoli, bisogna prendere delle alternative, una per reparto

Gennaro SCARLATO (Napoli, 3 maggio 1977) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, è stato […]

14 Gennaio 2016 0 1 min read

Mertens si è sottoposto ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra

Dries Mertens si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott […]

6 Luglio 2021 0 12 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui