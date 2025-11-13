IN EVIDENZA

Napoli, tegola Anguissa: lesione di alto grado al bicipite femorale. I tempi di recupero e le prossime mosse del club

Vincenzo Letizia 13 Novembre 2025 0 46 sec read

Nonostante alcune fonti “giornalistiche” facevano pensare a un cauto ottimismo, sino invece brutte le notizie per il Napoli e per Antonio Conte: gli esami strumentali hanno confermato una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro per André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense, infortunatosi durante l’ultima gara con la sua nazionale, dovrà restare fermo per diverse settimane.

Il club azzurro ha diffuso una nota ufficiale in cui si parla di stop importante, con il calciatore che ha già iniziato il percorso di riabilitazione presso lo staff medico del Napoli. I tempi di recupero stimati oscillano tra le sei e le otto settimane, ma tutto dipenderà dall’evoluzione clinica.

Un’assenza pesante per Conte, che perde uno dei suoi uomini più affidabili proprio nel momento in cui la squadra è chiamata a trovare continuità in campionato e in Europa. Anguissa era un punto di equilibrio nel centrocampo partenopeo, per quantità e capacità di copertura.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Stamattina, ore 10, il via alla vendita dei tagliandi di Napoli vs Real Madrid

Inizia oggi, a partire dalle or 10,  la prevendita per i biglietti dell’attesissimo match di Champions contro il Real Madrid del 7 marzo 2017. La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale […]

29 Dicembre 2016 0 1 min read

De Bruyne – Il centrocampista belga accolto, a Dimaro, con grandi applausi, i tifosi azzurri hanno reso omaggio al nuovo fuoriclasse del Napoli

Ieri, intorno alle 13, il nuovo fuoriclasse del Napoli Kevin De Bruyne è giunto nel ritiro, in Trentino, accolto dai tifosi napoletani, con cori ed […]

18 Luglio 2025 0 58 sec read

Tascone: “Napoli, avrei preferito ingaggiare un grande centrocampista ed un difensore”

CARMINE TASCONE, talent scout e presidente Damiano Promotion, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tempi proposti sul […]

28 Gennaio 2015 0 1 min read

Luigi De Magistris: “San Paolo? La ristrutturazione in varie fasi, i primi lavori dureranno 90 giorni”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli “Stiamo facendo uno sforzo enorme, […]

23 Novembre 2016 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui