Napoli- La seduta di allenamento di ieri, a Castel Volturno, è stata più breve del previsto

Ieri a Castel Volurno c’è stata la ripresa degli allenamenti coi giociocatori rimasti, agli ordini del secondo allenatore vista l’assenza diConte in Permesso. “Stellini ha diretto, però una seduta un po’ più breve del solito, soltanto una sessantina di minuti; un toccasana per i giocatori, dopo le loro rimostranze per la durezza, a loro avviso, degli allenamenti sotto la conduzione di Antonio Conte. Tuutavia vi è ancora tanta tensione per i troppi infortuni muscolari, ben 14 finora. Anche stamattina gli azzurri si sono alleneti con Stellini.