Napoli- La seduta di allenamento di ieri, a Castel Volturno, è stata più breve del previsto

Armando Fico 13 Novembre 2025 0 25 sec read
Ieri a Castel Volurno c’è stata la ripresa degli allenamenti coi giociocatori rimasti, agli ordini del secondo allenatore vista l’assenza diConte in Permesso.  “Stellini ha diretto, però  una seduta un po’ più breve del solito, soltanto una sessantina di  minuti; un toccasana  per i giocatori, dopo le loro rimostranze per la durezza, a loro avviso,  degli allenamenti sotto la conduzione di Antonio Conte. Tuutavia vi è ancora tanta  tensione per i troppi  infortuni muscolari, ben 14 finora.  Anche stamattina  gli azzurri si sono alleneti  con Stellini.
