Garcia ancora indeciso se schierare, a Genova, il brasiliano Natan dal primo minuto

Sabato sera a Marassi, il Napoli si ritufferà nel campionato italiano, dopo la sosta per le nazionali. Quella con il Genoa, in virtù del k o interno, contro la Lazio, è diventata una partita fondamentale per il cammino degli azzurri. Per questo motivo, l’allenatore francese è ancora indeciso se schierare o meno, dal primo minuto, il difensore brasiliano Natan. I partenopei non possono più sbagliare, serve assolutamente ritornare alla vittoria, quindi gettare nella mischia un giocatore non del tutto ambientato, potrebbe essere molto rischioso. Intanto Natan continua ad allenarsi cercando di affrettare i tempi per poter debuttare il più presto possibile. Se non sarà contro il grifone rossoblù, certamente, visto il calendario che obbliga la squadra di Garcia a giocare ben 7 partite in 20 giorni, il centrale potrebbe andare in campo a Braga, in Champions, o a Bologna. Tre trasferte di seguito che ci diranno molto di più sul momento del Napoli, scopriremo, infatti, se la sconfitta con l’ex Sarri è stata solo un incidente di percorso, oppure ha fatto suonare un campanello d’allarme inaspettato.