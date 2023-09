L’ITALIA S’E’DESTA ! – Primo successo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale

Parafrasando l’inno di Mameli, ieri sera, a Milano, contro l’Ucraina, l’Italia s’è desta, dopo il mezzo passo falso di sabato scorso in Macedonia ed ha battuto la squadra che fu dell’ex Milan Andriy Shevchenko per 2 a 1, grazie alla doppietta del neo interista Frattesi. Dunque, primo successo di Luciano Spalletti con la nazionale azzurra che, oggi, può tirare un sospiro di sollievo ed aspirare, con molte chances, alla qualificazione diretta agli Europei 2024 in Germania. Di Lorenzo e compagni hanno disputato una buona gara , in particolare nel primo tempo in cui c’è stata una sola sbavatura da parte di Dimarco che ha permesso agli avversari di segnare il gol della bandiera. L’Italia, dopo 4 gare sale a 7 punti in classifica, nel girone C, agguantando, proprio l’Ucraina e la Macedonia, che ha superato Malta, ma con una partita in meno. Guida il raggruppamento l’Inghilterra con 13 punti in cinque partite. La nazionale tornerà in campo il 14 ottobre per affrontare Malta, all’Olimpico di Roma.