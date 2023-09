Napoli vs Real Madrid – Da oggi in vendita i tagliandi per il primo match casalingo, in Champions, degli azzurri del 3 ottobre prossimo

La SSC Napoli comunica che da stamattina alle 12 sono in vendita i biglietti per la prima gara casalinga dei gironi di Champions League, tra il Napoli ed Real Madrid, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona martedì 3 Ottobre 2023 alle ore 21. La procedura d’acquisto si svolge in tre fasi: la prima è riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare); la seconda, viene riservata ai titolari di Fidelity Card e infine la terza fase è aperta a tutti gli altri. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card avranno la possibilità di acquistare il biglietto ad un prezzo ridotto. Coloro che volessero comprare la card Napoli potranno farlo sul sito del calcio Napoli o su quello di Ticketone, al costo di 20 euro più spese di spedizione. Ma vediamo nel dettaglio i vari prezzi in relazione alle fasi :

Fase 1 Abbonati

Curve Inferiori € 30 € 14 abbonati under 14

Curve Superiori € 45 € 22 “

Distinti Inferiori € 60 € 30 “

Distinti Superiori € 120 € 60 “

Tribuna Nisida € 150 € 75 “

Tribuna Posillipo € 200 € 100 ”

Fase 2, Fidelity Card

Curve Inferiori € 30

Curve Superiori € 45

Distinti Inferiori € 60

Distinti Superiori € 120

Tribuna Nisida € 150 € 75

Tribuna Posillipo € 200 € 100

Fase 3. Aperta a tutti

Curve Inferiori € 40

Curve Superiori € 55

Distinti Inferiori € 75

Distinti Superiori € 150

Tribuna Nisida € 200 € 100

Tribuna Posillipo € 250 € 125

Gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione fino alle 23.59 del 15 settembre, dopo tale ora si passerà alla fase 2, in cui i possessori di Fidelity Card avranno l’opprtunità di acquistare il tagliano fino alla mezzanotte del 24. Infine la fase libera per tutti inizierà alle 12 del 25 per terminare, secondo scorte, nella mattinata della partita.