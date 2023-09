Salgono le quotazioni del danese Lindstrom, in vista del match di sabato col Genoa

L‘assenza di Matteo Politano, causa infortunio muscolare, patito in Nazionale, al Luigi Ferraris, contro il Genoa fa salire, enormemente, le quotazioni sul possibile impiego da titolare dell’ultimo acquisto Lindstrom, nell’anticipo della quarta giornata di serie A, che si disputerà sabato prossimo alle 20,45. Il poliedrico calciatore potrebbe essere utilizzato anche nelle successive partite, qualora i tempi di recupero dell’esterno destro, ex Inter, dovessero prolungarsi. Se così fosse, questa opportunità, darebbe minuti nelle gambe al danese ma priverebbe Garcia di un calciatore importante sulla corsia destra, proprio in concomitanza dell’inizio del tour de force che vedrà il Napoli impegnato in gare ravvicinate tra campionato e Champions League. Per dare spazio a Lindstrom l’allenatore azzurro sarebbe pronto a cambiare modulo, passando dall’ormai affidabile 4-3-3, al 4-2-3-1, oppure al 4-3-2-1. In caso di adozione dello schema con il doppio mediano, il mister potrebbe ricorrere sia al duo in mediana, Lobotka-Anguissa che ad un centrocampo più fisico con Cajuste in luogo dello slovacco, con il ruolo di trequartista che verrebbe conteso da Zielinski, Raspadori ed Elmas. Tuttavia, il cambio di modulo significherebbe, di conseguenza, escludere dall’11 titolare, un giocatore importante quale Kvaratskhelia. A questo punto non so se il gioco vale la candela.

Fonte: Corriere dello Sport