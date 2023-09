Natan sta lavorando con abnegazione massima per preparare il suo debutto col Napoli

Il neo acquisto azzurro Natan, al momento ancora un illustre sconosciuto, si sta impegnando tantissimo in campo e fuori per essere pronto al debutto con la maglia azzurra nel campionato italiano di Serie A, totalmente diverso da quello brasiliano. Il tecnico francese su di lui ha detto che si tratta di un difensore dalle ottime qualità, ma proveniente da una realtà ben diversa per cui necessita di tempo per adattarsi a un torneo complicato come quello nostrano. Inoltre non è padrone della lingua. Il giocatore scoperto dagli esperti osservatori del Napoli, intanto sta lavorando alacremente in quel di Castel Volturno per trovare un’intesa col gruppo, nel frattempo si è messo a studiare l’italiano, cercando di imparare quelle frasi che si usano di più sul terreno di gioco. Natan, alla ripresa del campionato, potrebbe disputare uno spezzone di partita a Genova, per fare il primo passo verso l’ambientamento in Italia. Ovviamente il suo compito è arduo, rimpiazzare Kim non è cosa di poco conto, però diamogli l’opportunità di mostrarci le sue qualità, d’altronde anche il sudcoreano fu accolto con molto scetticismo e poi ci siamo dovuti ricredere.