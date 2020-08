Giovanni Capuano e Angelo Cascella a “Punto Nuovo Sport Show”

Capuano: “Ridimensionamento Juventus? Con l’arrivo di Pirlo, le altre hanno iniziato a sognare in grande”Capuano e Cascella a “Punto Nuovo Sport Show”



In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama: “Se la Juventus si stia ridimensionando? Le altre hanno cominciato a sognare in grande nel momento in cui è stato annunciato Andrea Pirlo. E’ stato un grande calciatore, ma è un’incognita come allenatore e il suo ciclo tecnico è tutto da verificare. Il gap con le altre si è ridotto già nel corso dell’ultima stagione e con le attuali mosse di mercato sta certificando il fallimento tecnico di quest’anno. Icardi alla Roma? Non credo che sia un calciatore spendibile per il campionato italiano, adesso. Certo, Messi al PSG lo manderebbe un po’ via, ma è stato appena riscattato dai francesi, a cifre davvero importanti. In Serie A, poi, non vedo chi gli garantirebbe quel tipo di stipendio. Il futuro di Messi? E’ una cosa che non ci saremmo mai aspettati. Non credo sia un giocatore da Inter, a livello economico ovviamente. Faccio fatica ad immaginarlo a Milano, nonostante qualche indizio dica il contrario”.

Cascella: “Messi-Barcellona, caso da studiare con cura. La FIFA non aveva strumenti giuridici adatti”



In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Angelo Cascella, ex giudice del TAS: “Il caso Messi? Bisognerebbe avere un quadro completo del patto stipulato tra le due parti. Ai fini della risoluzione, bisogna capire poi anche la volontà di entrambi. Da quello che leggiamo, la data del 31 maggio appare fondamentale, in merito alla clausola e allo scioglimento del contratto a zero euro. I Messi invocherebbero il Covid come causa unica per non aver potuto esercitare questa clausola entro i tempi prefissati. Detto ciò, la FIFA non aveva strumenti giuridici capaci da imporre determinate proroghe al termine di contratti e clausole dei vari calciatori. Vedremo quale delle due tesi prevarrà. Il Financial Fair-Play ha aiutato tantissimo, diminuendo l’esposizione dei club, che prima era a livelli mostruosi. La finalità era quella di prevedere un auto-finanziamento delle società”.