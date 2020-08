CICLISMO – Alla Marathon dell’Altopiano la maglia iridata di Leonardo Paez

Tra i tanti campioni e team confermati alla seconda edizione della Marathon dell’Altopiano, anche la maglia iridata di Leonardo Paez, Campione del Mondo Marathon. Saranno tanti i campioni al via della seconda edizione della Marathon dell’Altopiano, che si disputerà a Gallio (VI), domenica 27 settembre 2020, sul meraviglioso Altopiano dei Sette Comuni. L’A.S.D. Cortina Experience è onorata di avere ai nastri di partenza, tra i tanti top rider annunciati, anche il colombiano Hector Leon Leonardo Paez, atleta del team Giant Liv Polimedical, campione del mondo marathon in carica, che porterà a Gallio la sua maglia iridata. A contendere la vittoria al Campione del Mondo ci saranno molti atleti di livello internazionale, dei quali vi daremo a breve l’elenco, impreziosendo quello che si preannuncia un evento davvero di altissimo livello. La Marathon dell’Altopiano vi aspetta per regalarvi tanto divertimento ed emozioni e le motivazioni per essere presenti a Gallio il 27 settembre 2020 certo non mancano. L’A.S.D. Cortina Experience si augura di vedervi numerosi a Gallio. Noi stiamo lavorando per offrirvi un weekend indimenticabile!

