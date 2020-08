Giuffredi: “Pessimista per il rinnovo di Hysaj. Se va via Elseid, può arrivare Faraoni”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo:

“I rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo? Entrambe sono state due trattative svoltosi in tempi brevissimi. Il rinnovo di Hysaj, invece, resta complesso. Sono molto pessimista, non credo che riusciremo a trovare un accordo. Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo tutelare i miei calciatori. Starà a loro capire se cederci in questi periodi o liberarci a zero. Ovviamente, le destinazioni eventuali dovranno andare poi bene al ragazzo, tecnicamente e a livello progettuale. E’ una situazione molto ingarbugliata.

Il problema con il Napoli non è tecnico, ma economico. Elseid è convinto di voler restare al Napoli, vuole lavorare con Gattuso, ma è un calciatore di grande esperienza, nonostante la giovane età. Purtroppo la realtà è questa: tra cinque mesi possiamo accordarci a zero ed il fatto di essere a scadenza incide. L’opzione Roma? Dipenderà come giocherà: se la difesa sarà quella a tre, non mi sembra la scelta migliore per Elseid. Se la difesa, invece, sarà quella a quattro, allora il discorso cambia. Faraoni al Napoli? Solo se partirà Hysaj. Altrimenti non è un’opzione plausibile. Un ritorno di Sepe? Discorso simile a quello di Faraoni. Se non comincia il giro dei portieri, diventa difficile fare anche il mercato dei portieri.

Il futuro di Veretout? Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Non capisco perché continuino ad uscire queste voci tra lui e il Napoli. Al 99,99% resterà in giallorosso. Biraghi? Non so cosa succederà nel suo futuro. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e siamo in stand-by. Con i viola abbiamo un problema contrattuale. Il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva una dimensione completamente diversa a quella di oggi. Il ragazzo ritornerebbe volentieri alla Fiorentina, però, un giocatore del suo livello non può rimanere con un contratto di quel valore.

Boga come il nuovo Lavezzi? Hanno caratteristiche completamente diverse. Boga ha più forza, mentre Lavezzi era più rapido. Boga tra due anni può valere anche 100 milioni, io non la farei domani, la farei ieri. Detto questo, sono convintissimo che l’anno prossimo Lozano potrà fare un campionato molto importante. Gattuso disposto ad un 4-4-2? Secondo me no, ma se arriveranno determinati calciatori allora potrebbe cambiare modulo”.