FESTA SCUDETTO – Manna: De Bruyne? Ci siamo quasi. Oriali: mi piacerebbe restare a Napoli

Prosegue sul lungomare la sfilata scudetto del pullman del Napoli. Bellissimo siparietto tra Mazzocchi e McTominay. Il difensore alla Rai: “Non so ancora se buttarmi di sotto sulla gente. Come parliamo io e Scott? Gesticoliamo, ci capiamo così (ride, ndr). McFratm numero uno!”. E lo scozzese: “Pasquale è incredibile, si allena come nessuno sempre duramente! L’anno prossimo dobbiamo ripartire da qui, dalla stessa mentalità e da questa fame”. Lobotka alla Rai: “Dispiace essere mancato nelle gare finali, ma questo è il calcio. Gilmour è stato bravissimo, sono felice per lui! Meritiamo tutti il nostro spazio” Oriali alla Rai: “Con Conte c’è un binomio che funziona, sono molto felice. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, Napoli è un popolo impagabile. Addio di Conte alla Juve? Non so cosa farà il mister, spero si possa continuare qui. Io e la mia famiglia siamo felicissimi qui. Così come lo staff, glielo abbiamo detto tutti i giorni”. Lukaku alla Rai: “C’ho messo 15 secondi ad accettare il Napoli, quando mi ha chiamato Conte non ho avuto dubbi. Cosa gli dico? Mister resta! Dove vuole andare? È il migliore, farò di tutto per farlo restare!”. Conte alla Rai: “Si è creato un rapporto speciale con la città? Difficile non crearlo, una città passionale e ricca di entusiasmo. E’ una città che dà tutto e vuole anche tanto. Noi penso che gli abbiamo dato quello che avevamo e loro oggi di stanno ripagando con questo affetto straordinario che bisogna veramente provare per capire cosa significa”. Anche il DS Manna conferma De Bruyne: “Non vogliamo illudere i tifosi, ma ci siamo. Siamo ad un passo dal traguardo, vogliamo regalare qualcosa di importante ai tifosi. Sarebbe un giocatore importantissimo per noi”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu