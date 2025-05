FESTA SCUDETTO – De Laurentiis: “De Bruyne ha già comprato casa qui! Futuro Conte? Tifosi stiano sereni”

Intervistato alla RAI nel corso della festa Scudetto, De Laurentiis ha parlato così del futuro e del presente del Napoli.

Napoli, le parole di De Laurentiis

“Le scuole si sono chiuse, i bambini sono rimasti in piazza. In città ci saranno circa un milione e mezzo di persone per le strade. È stato necessario un grande sforzo, sia da parte della polizia sia da parte di chi ha organizzato un evento di questa portata, che certamente non è stato facile da pianificare, anche perché non era prevedibile fino all’ultimo momento. Quindi, davvero un bravo e un grazie a tutte le forze istituzionali”.

Presidente, che emozione prova in questo momento?

Ci siamo conosciuti quando il Napoli era in Serie C, durante un’amichevole a Cava de’ Tirreni. Da allora, ad oggi, le mie sensazioni sono quelle di una grandissima cavalcata: in poco tempo siamo tornati in Serie A, e poi siamo rimasti per 15 anni in Europa. Oggi ci godiamo questo doppio momento di gioia: due anni fa abbiamo vinto lo scudetto, e adesso è arrivato il secondo in tre anni. Credo che il modello Napoli sia un modello vincente.

Conti a posto, successi in campo: qual è il segreto del progetto Napoli?

“I conti devono sempre essere in ordine, in qualsiasi attività. Altrimenti si trasforma in qualcosa di truffaldino e farlocco. Noi rispettiamo le regole. Veniamo dal mondo del cinema, dove le regole sono fondamentali, e abbiamo applicato gli stessi principi anche nel calcio, un mondo di cui non sapevo nulla all’inizio. Quando arrivai, scoppiò Calciopoli, e mi sembrava un film dell’orrore. Però siamo andati avanti, e non dico che abbiamo fatto bene… abbiamo fatto benissimo, viste anche la felicità e l’emozione che abbiamo regalato a un’intera città”.

Che titolo darebbe da grande produttore cinematografico a questa giornata?

“Azzurro vincente”, senza dubbio. È una gioia immensa”.

Presidente, e il futuro? I tifosi vogliono sapere… Il futuro?

“Ci sarà sempre un Napoli capace di dire la sua. Questo deve essere chiaro. I tifosi possono stare tranquilli. Anche i tifosi nel mondo guardano la diretta, grazie a Rai Italia. Lo sai che, secondo Nielsen, abbiamo circa 83 milioni di simpatizzanti per il Napoli. Con questo secondo successo in pochi anni cresceranno ancora. Quando arrivai, i bambini a Napoli tifavano Inter, Juve, Milan. Oggi tifano Napoli. Questo mi riempie di orgoglio”.

E l’allenatore? Può dirci qualcosa?

“Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono restare, noi siamo felicissimi di continuare questo meraviglioso percorso con loro”.

Un’ultima curiosità: si dice che De Bruyne potrebbe venire a festeggiare…

“Probabilmente sì. So che ha già verificato, o forse addirittura acquistato, una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato in video con lui, sua moglie e il loro figlio di nove anni. È stata una scena bellissima: una coppia, anzi un “triplete”, con quel bambino straordinario. Possiamo darla come notizia ufficiale? No, ancora no. Finché non c’è qualcosa nero su bianco, non si danno notizie. Noi siamo seri, lo sai. Facciamo vedere i fatti”.