Napoli, Allegri perfetto per lanciare l’assalto alla Champions

di Peppe Iannicelli



Toccherà a Massimiliano Allegri guidare la prossima avventura del Napoli in Champions League. Nulla ancora di ufficiale, ma Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte stanno per dirsi addio, Le parole, le mezze parole, la prossemica di entrambi i protagonisti del quarto scudetto non lascia adito a dubbio. Conclusi i festeggiamenti partenopei, ottenuta la benedizione papale calerà il sipario sull’era breve ma gloriosa di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. I contatti Allegri – De Laurentiis non sono mai stati smentiti ed è più che probabile che l’allenatore toscano abbia dato indicazioni di massima sui prossimi acquisti per rinforzare la squadra.

Il tecnico campione d’Italia tornerà ad accomodarsi sulla panchina della Juventus che aveva ceduto proprio a Massimiliano Allegri in una giostra tra Vesuvio e Mole Antonelliana che infiamma i tifosi ed eccita la fantasia. Antonio Conte, lo confermano le sue più recenti scelte professionali, lascia dopo aver ottenuto un grande risultato per andare in un club che ha bisogno di esser riportato in auge come la Juventus devastata dal fallimento dell’operazione Thiago Motta.

De Laurentiis stavolta non tenterà avventure estemporanee come quella di Garcia, dopo lo scudetto 2023. Stavolta punta forte sul sicuro. Punta su di un tecnico risultatista e vincente. Che per due volte ha portato la Juventus in finale di Champions League contro Barcellona ( ed a Berlino avrebbe meritato di più) e Real Madrid.

Gli obiettivi della prossima stagione azzurra sono già delineati: difendere il titolo appena conquistato, migliorarsi in Europa dove il Napoli non ha mai superato il confine dei Quarti di semifinale. Entrare nelle prime quattro del continente è impresa ardua, ma è il chiarissimo intento di Aurelio De Laurentiis. Dopo aver vinto quel che doveva vincere in Italia , adesso il desiderio di gloria si trasferisce verso i cieli d’Europa. La meta è Budapest, ed il navigatore giusto è Massimiliano Allegri.

