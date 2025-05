CONTE – DE LAURENTIIS- Matrimonio finito, dopo appena un anno? Molto probabile la partenza dell’allenatore leccese, corteggiato dalla Juve

Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis, sembrano oramai vicini all’addio; il loro matrimonio finisce, dopo appena un anno?Penso proprio di si! I due personaggi vedono il calcio in modo competamente differente. Il presidente è un imprenditore molto attento al bilancio e non disposto a fare follie sul mercato, mentre il tecnico salentino è un vincente nato e non accetta mezzi termini. La strana coppia, dunque, sta per giungere al divorzio consensuale, pur essendioci un contratto in scadenza nel 2027. Si lasceranno senza ruggini o dispetti. De Laurentiis, d’altronde, durante i festaggiamenti di venerdì, ha dichiarato che non obbligherà nessuno a restare controvoglia. Il mister del quarto tricolore azzurro ha una voglia matta di rientrare nella sua Torino, città in cui vive da anni. Tornerà perciò alla Juve, che, all’ultimo minuto del campionato è riuscito a centrare il quarto posto e la Champions. Un motivo in più per il condottiero, tra i più vincenti d’Europa, per essere attratto dalle sirene bianconere. Napoli e i napoletani non finiranno mai di ringraziarlo, di cuore, per quello che ha dato sulla panchina partenopea e gli augurano le migliori fortune. Per la sua sostituzione, in pole position, c’è Massimiliano Allegri, un altro ex Juve.