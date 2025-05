IL PUNTO SULLA A ULTIMO TURNO – Juve in Champions, Roma in Europa League, Fiorentina in Conference e Venezia con Empoli e Monza in B

L‘ultima giornata del campionato ha emanato i verdetti finali che erano in sospeso; la Juventus, con il successo contro il Venezia, per 3 a 2, al Penzo, si classifica in quarta posizione, guadagnando la qualificazione nella massima competizione continentale,, mentre la Roma, quinta, dopo la vittoria a Torino per 2 a 0, va in Europa League. La Fiorentina, espugnando Udine, per 3 a 2, accede per il quarto anno di fila, alla Conference. Infine, fanno compagnia al Monza in B , l’Empoli, che perde in casa con il Verona per 1 a 0 e i lagunari, altra retrocessione per Di Francesco. Si salvano invece, il Lecce, vittorioso di misura, all’Olimpico,sponda laziale e il Parma che batte l’Atalanta, a Bergamo, in rimonta per 3 a 2. Intanto, nel pomeriggio odierno, alle 15, ci sarà la parata dei due bus scoperti, con a bordo i giocatori, il mister e lo staff, sul lungomare di Napoli, chiuso al traffico, per il saluto festoso dei tifosi partenopei alla squadra Campione d’Italia. Previsti nella zona teatro dell’evento, circa 100mila sostenitori di fede azzurra. Napoli blindata.