Padovan, Marino, Pacchioni, Moretto, Chinellato e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale: “Gattuso può mandare l’Italia al Mondiale, Spalletti inadeguato come CT” – “Gattuso? Penso che riuscirà a salvare la Nazionale, anche perché le prossime partite non sono affatto difficili da vincere per cercare di arrivare almeno al secondo posto e fare lo spareggio. Gattuso può farcela, ha un curriculum inferiore a Spalletti che, però, non è adatto a fare il CT. Anche se ha una storia da tecnico, mentre De Rossi ha due esoneri sul groppone. Poi, parliamoci chiaro, è arrivato che non c’era nessun altro. Gattuso non dovrà sperimentare, ma dovrà avere già un’idea chiara. Non c’è tempo per allenare una Nazionale. Il CT deve spersonalizzarsi, cioè deve essere meno protagonista: deve lasciare il giocatore si esprima tramite le conoscenze acquisite nel club. Chi salta senza la Nazionale senza motivazione deve saltare la gara successiva di campionato? Non è una proposta nuova, ma sarebbe giusta”.

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “De Bruyne andrà gestito, operazione simpatia. Lucca ottimo come alternativa” – Mi intriga molto questo nuovo Napoli. Mi sembra un Napoli logico e strategico rispetto agli impegni della prossima stagione. L’anno prossimo ci saranno meno allenamenti collettivi mirati, ma più allenamenti attraverso le gare. La partita è il migliore allenamento, utilizzando un intelligente turnover. Ndoye mi convince molto, sarebbe un super acquisto. De Bruyne è più per fare un’operazione simpatia nei confronti dei tifosi e per dare più autostima alla squadra della Champions League, ma non lo puoi pensare protagonista di 50 partite da titolare. Lo vedo in competizione con McTominay, alternandosi tra le varie competizioni. Andrà centellinato De Bruyne. Poi ci saranno delle gare in cui giocheranno insieme. McTominay è stato il giocatore che ha innalzato il livello del Napoli. Il Napoli ha una grandissima forza adesso, fa bene a trovare l’accordo prima con i giocatori e poi con i club, anche perché lo fanno tutti. Vedo una Napoli rinascimentale in questo momento, che permette al club partenopeo di essere molto attrattivo. Fa bene il Napoli ad ‘aggredire le trattative’. Lucca non dà garanzie nell’essere sicuro e scaramantico come Lukaku, perché deve essere inserito gradualmente in una squadra scudettata. Ma può essere quello che può sostituire il belga come alternativa”.

Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Mondiale per club da rivedere. L’alternativa al Napoli arriverà da Milan” – “Gattuso ha avuto coraggio a dire sì alla Nazionale. Gattuso non è la panacea di tutti i mali, considerando anche il livello della squadra, ma al Mondiale si può andare. La sua voglia di Nazionale, inoltre, può dare una grossa mano. Poi ha una discreta esperienza da tecnico e non memorabile, ma serve qualcuno che riesca a toccare le corde giuste. L’Italia deve vincerle tutte e poi vedere la Norvegia, perché sarebbe beffardo non approfittare di possibili inciampi della Norvegia. Anche se penso che riuscirà a fare filotto, ma non stiamo parlando del Brasile e, dunque, può fare qualche passo falso. Anche se dobbiamo mentalizzarsi al doppio spareggio perché, al momento, è l’ipotesi più valida. Napoli? Ha un doppio vantaggio rispetto alle altre: il primo è che tra le big è stata l’unica a non cambiare allenatore e poi il secondo è che la società ha deciso di rinforzare la squadra nonostante lo scudetto vinto. Altro vantaggio rispetto a Juve ed Inter è quello della mancata partecipazione al mondiale per club, visto che quest’ultimo non ti permette di fare nessuna preparazione. Mondiale per club è un’idea anche carina, ma bisogna rivederla perché così abbassi la qualità e gli incassi alla lunga andranno a perdersi. I calendari vanno rivisti perché si gioca troppo. Alternative al Napoli? Credo l’Inter, ma bisogna vedere Chivu. Il Milan? Allegri, anche se non fa un bel gioco, il risultato lo può portare a casa. La rivale del Napoli arriverà da Milano. La Juve, onestamente, la vedo abbastanza indietro”.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Ndoye e Nunez obiettivi primari. Rinnovo Meret si farà. Sirene turche per Anguissa” – “Ndoye è il primo obiettivo per le corsie esterne, perché è uno tra i preferiti di Conte. Nunez? Ha una grandissima voglia di rivalsa e lui è sicuramente il piano A del Napoli. Il club partenopeo ci sta lavorando da due mesi, ovvero da quando ha iniziato a lavorare per De Bruyne: c’è l’intenzione di provarci fino alla fine. Poi c’è la pista Lucca che, sicuramente, è più percorribile. Juanlu Sanchez e Musah? Su Musah credo che le parti ritorneranno a parlare in queste ore con l’intendo di avvicinarsi sui bonus dell’operazione. Mentre su Juanlu Sanchez, da fonti lato Siviglia, mi dicono che la situazione in fase di stallo. Mi hanno detto che il Napoli non è arrivato a 15 milioni di euro, dipende tutto da lui perché non ha offerto tanto di meno. Le altre squadre sanno che il Napoli ha la possibilità di una liquidità veloce e tale aspetto incide sicuramente sul protrarsi delle trattative. Meret? Credo che manchi solo l’ufficialità del suo rinnovo, mi aspetto che nei prossimi giorni ci sia l’annuncio perché è già tutto ok. Anguissa? Lui ed il Napoli hanno intenzione di separarsi. Anguissa sta aspettando e ascoltando offerte. Ad oggi, di fatto, sono arrivate delle offerte dalla Turchia (soprattutto Besiktas e qualche sondaggio del Fenerbahce) e dall’Arabia Saudita. Non mi sento di dire che resti Anguissa. Sudakov? Il Napoli sicuramente l’ha trattato, per cui c’è stata anche un’offerta concreta, ma c’era una distanza di quasi 10 milioni di euro con lo Shakhtar Donetsk. Credo che sia una pista raffreddata. Vlahovic è sicuramente tra i nomi seguiti dal Milan”.

Davide Chinellato, corrispondente UK per la Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ha ottimi margini per prendere Nunez” – “Il Napoli ha sicuramente molti margini per prendere Darwin Nunez. Quest’ultimo ha chiuso con il Liverpool che, visti i tanti milioni di euro spesi in queste settimane, può venderlo per circa 50 milioni di euro. Ci sono tanti giocatori della Premier che possono arrivare in Serie A da Sancho, passando per Grealish e Garnacho, a Rashford. Il colpo McTominay del Napoli fa scuola. In Inghilterra il passaggio di De Bruyne al Napoli è stato accolto come la voglia di De Bruyne giocare ancora ad altissimi livelli. Conte dovrà essere intelligente nel gestire De Bruyne, che dovrà essere messo vicino agli attaccanti. Ha 34 anni e non gli si potrà chiedere di fare sempre la differenza. Dovrà giocare da numero 10. In Premier c’è una fisicità diversa, mentre la Serie A è molto più tattico. De Bruyne ci sta benissimo nel campionato di Serie A. Chiesa è attualmente chiuso al Liverpool, ha bisogno di giocare. Il Liverpool potrebbe cederlo anche per la cifra che ha investito l’anno scorso, ovvero 12 milioni di euro”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Perplesso dalla situazione di Meret. Si chiuderà a breve per Juanlu Sanchez” -“Il Napoli sta cercando due tipi di esterni offensivi: uno più equilibratore ed uno più tecnico. Tutto dipende anche dalla posizione di De Bruyne e lì, ovviamente, vedremo il modulo del Napoli. Credo che sarà un 4-3-3 un po’ diverso, ovvero con la presenza di centrocampisti più difensivi. Lo stesso Anguissa, a differenza di quello visto l’anno scorso, non potrà lanciarsi in attacco come prima. Conte dovrà pensare a qualcosa di diverso a livello di gioco: credo che si vedrà un Napoli che farà più pressing e che giocherà di più il pallone. Il Napoli quest’anno dovrà trovare molto di più la soluzione da palla inattiva, visto che in Champions League si affronteranno squadre di livello superiore. Credo che a breve chiuderà per Juanlu Sanchez. Il Napoli deve buttare acqua sul fuoco, visto che è l’unica squadra che sta facendo mercato e sto parlando anche a livello europeo. Rinnovo di Meret? Comincio a non capirla più questa situazione. Sono un po’ perplesso. Mi fa capire che il Napoli voglia un secondo più forte e che a Meret non sia andato così tanto giù questo discorso”.

