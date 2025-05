Bruscolotti, Amoruso, Porzio, Perinetti, Galeone a Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La parata sul bus scoperto? Non avevamo questi mezzi, andavamo a piedi, niente bus. Conte via da Napoli? Come tutte le cose c’è un inizio e c’è una fine. Sarebbe brutto se ci fossero rotture brusche. La gioia che esprime Napoli è bellissima”.

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il voto della stagione di McTominay non può andare sotto l’8. La parte più importante di McTominay è arrivata quando è stato ceduto Kvaratskhelia. Non so se col georgiano quella zona di campo sarebbe stata di McTominay. Dopo la partenza di Kvaratskhelia lo scozzese ha trovato più spazio, il georgiano chiudeva i suoi inserimenti. Non tutti i mali vengono per nuocere. Chi non segue il Napoli vede i 12 goal di McTominay e basta, ma il giocatore va valutato nella fase di possesso, in quella di non possesso e nella fase difensiva. All’inizio Mctominay non andava spesso al goal, ma era sempre lì presente in area di rigore, è sempre arrivato coi tempi giusti. Non ci dimentichiamo che McTominay al Manchester United veniva criticato, per lui non era facile arrivare in Italia e far così bene. Conte ci ha lavorato molto”.

Franco Porzio, ex pallanuotista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I festeggiamenti del Napoli sono entusiasmanti, non a caso la Coppa America si farà a Napoli perchè c’è un golfo meraviglioso. Ci sono tutti i requisiti per fare qualcosa di unico. Speriamo che le cose restino sempre ad altissimo livello, spero che il Napoli lotti sempre per lo scudetto. La città merita questo, meriterebbe uno stadio da 80mila spettatori, altro che 50mila!”.

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il quarto scudetto del Napoli è arrivato grazie a Conte attraverso un’amministrazione del gruppo giusta e lungimirante, dopo lo scossone dell’anno scorso era difficile, però Conte ha portato a casa il risultato. Merito suo ma merito anche di un ambiente maturo, sicuramente da una grande società. Ha ottimizzato tutte le risorse della rosa al vestito che poteva essere più congeniale. Conte è un uomo che vuole solo il Top, lavora solo con i Top. Ma ha dimostrato che si sa adeguare alle contingenze, si sa arrangiare anche con quello che ha”.

Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli era nettamente inferiore rispetto all’Inter ed anche alla Juve ed il Milan dopo il mercato di gennaio. Se dipendesse da me, Allegri lo manderei all’Inter da Marotta”.