Italia – Di Lorenzo sicuro che la Nazionale, stasera, farà bene contro l’Ucraina, per rimettersi in corsa

Il capitano azzurro e difensore importantissimo della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro dell’Italia, ieri, alla vigilia della delicata partita contro l’Ucraina valida per la qualificazione agli Europei del 2024, che si giocherà a San Siro alle 20,45 odierne. Il terzino si è detto sicuro che la squadra farà bene e che porterà a termine la missione vittoria, indispensabile per proseguire il cammino verso la Germania. Del resto la nazionale italiana è pur sempre la detentrice del titolo di campione d’ Europa, conquistato nell’ultima edizione con Mancini in panchina. Ecco qui di seguito quanto detto da Di Lorenzo:

“Sappiamo che quella di stasera è una partita fondamentale, dobbiamo vincere a tutti i costi . Giochiamo in casa, faremo il possibile per portare a casa 3 punti fondamentali per noi. Assieme al nostro mister abbiamo analizzato la gara con la Macedonia e devo dire che ci sono state anche tante cose buone. Dispiace per il pari ma dobbiamo guardare subito avanti. Non c’è tempo per rimanere indietro, ci siamo preparati benissimo per affrontare l’Ucraina e sono sicuro che possiamo farcela.”