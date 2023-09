Benevento -Virtus Francavilla, Andreoletti: “Riproveremo la soluzione a due punte”

La rete di Ferrante regala al Benevento tre punti contro la Virtus Francavilla. Queste alcune dichiarazioni del tecnico Andreoletti a fine gara:

“Un primo tempo nel quale c’è il rammarico di non aver chiuso la gara. Ripresa di sofferenza ma non tanto per le occasioni. Lo spirito è la cosa che mi porto via con grande soddisfazione. La squadra è viva e sa soffrire. Il tempo per il bel gioco ci sarà.

Nella ripresa potevamo gestire la partita con maggiore qualità. Essere sostenuti da questo pubblico è qualcosa che ci dà grande orgoglio. Abbiamo bisogno di un tifo così. Se tutti siamo uniti possiamo fare buone cose. I tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo.

Anche l’espulsione di Capellini, posso sembrare strano, va bene. Se c’è bisogno di un fallo bisogna farlo. Alla partita successiva penseremo in un secondo momento. In quel determinato frangente è importante pensare alla gara che stiamo giocando.

Domani saremo nuovamente a lavoro e cercheremo di recuperare quei calciatori che non sono ancora in condizione.

Avere i due attaccanti vicini è un vantaggio perché ti consente di andare un po’ più in verticale. E’ qualcosa che proveremo ancora.

Il recupero del pallone in breve tempo è importante. Ho visto un’aggressione feroce ed è uno degli aspetti tattici che più mi soddisfa. I complimenti vanno fatti ai ragazzi.

Karic lo vedo più un giocatore di gamba. Talia è più tattico e quindi ho preferito metterlo in quella posizione. Faccio i complimenti a chi cura il campo”.