Benevento – Virtus Francavilla 1-0: Ferrante regala i primi tre punti del campionato

Benevento – Virtus Francavilla segna per il Benevento l’ esordio tra le mura amiche. Gli uomini di Andreoletti vogliono una vittoria nonostante alcuni problemi di formazione dovuti alle assenze di Agazzi, Alfieri, Improta, Perlingieri, Ciano, Tello e Meccariello. Rientrano Karic e Marotta.

Questa la formazione che il tecnico della Strega schiera dal primo minuto: Paleari in porta, difesa a tre con Berra, Capellini e Pastina. A centrocampo sulle corsie esterne El Kaouakibi e Benedetti. Talia in cabina di regia con Karic e Pinato ai suoi lati. Attacco con la coppia Ferrante e Marotta.A disp. Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Kubica, Agnello, Simonetti, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Rossi, Masella, Bolsius, Ciciretti.

Risponde la Virtus Francavilla con Forte in porta, Accardi, Gavazzi e Monteagudo in difesa. Centrocampo con Carella, Izzillo, Fornito, Di Marco, Nicoli.

In avanti Polidori e Artistico. A disp. Carretta, Lucatelli, De Marino, Biondi, Zuppel, Risolo, Serio, Yakubiv, Macca, Fekete, Latagliata, Giovinco All. Alberto Villa

Arbitro il signor Calzavara della sezione di Varese

La gara

La prima occasione capita sui piedi di Marotta all’ 11′: El Diablo prova la deviazione vincente su un cross dalla sinistra ma non trova l’ attimo giusto. Prova a replicare la Virtus: al 12′ Di Marco serve al centro Gavazzi che conclude ma la difesa del Benevento sventa il pericolo. Aumenta l’ intensità degli Stregoni e i tifosi fanno sentire il loro incitamento. Al 35′ la Strega la sblocca con un colpo di testa di Ferrante sugli sviluppi di un corner di Benedetti. Al 38′ è Talia che raccoglie un pallone ballonzolante e lascia partire una conclusione che sfiora il palo. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero. Benevento che va al riposo meritatamente in vantaggio.

Giallo al 52′ per Monteagudo per un fallo su Karic. Al 57′ la Virtus Francavilla sostituisce Izzillo e Polidori con Biondi e Zuppel.

Grande rovesciata di Marotta al 58′ che si coordina ma il pallone esce di poco. Sarebbe stato un gol fantastico. Al 60′ ammonito Capellini per gioco pericoloso su Biondi. Aumenta la pressione il Benevento e al 62′ El Kaouakibi penetra in area di rigore e il suo tiro-cross impatta su Ferrante che per poco non trova il raddoppio. Cambi anche nel Benevento: al 66′ esce Marotta tra gli applausi del pubblico ed entra Don Bolsius. Anche la Virtus manda in campo Macca al posto di Carella al 67′ e Giovinco per Artistico. Grande parata di Paleari al 70′. Il portiere del Benevento vola su una conclusione di Di Marco. Nuovi cambi nel Benevento: al 73′ escono Benedetti e Pinato ed entrano Masciangelo e Simonetti. All’ 80′ nel Benevento esce Talia ed entra Kubica. All’ 82′ la Virtus manda in campo De Marino per Nicoli. All’ 83′ tiro dal limite di Ferrante che impegna Forte. Don Bolsius all’ 86′ serve Simonetti che non riesce a ribadire in rete perché disturbato da un avversario. Espulso Capellini nel Benevento fallo su De Marino.

Concessi cinque minuti di recupero e con un’ azione personale Don Bolsius sfiora il 2-0 ma poi è Paleari a chiudere lo specchio della porta a Macca. La Strega porta a casa i primi tre punti del campionato.