Amichevoli degli azzurri in Turchia – Il 7 dicembre contro l’Antalyaspor e l’11 contro il Crystal Palace

Domani 30 novembre, il Napoli si ritroverà, dopo il periodo di riposo, a Castel Volturno per preparare il viaggio in Turchia previsto tra giovedì o venerdì. Malgrado non ci sia ancora stato nessun comunicato ufficiale della società, gli azzurri di Spalletti, si recheranno ad Antalya, dove giocheranno due gare amichevoli, la prima contro l’Antalyaspor il giorno 7 dicembre e la seconda con gli inglesi del Crystal Palace l’11 di dicembre. Due partite per prepararsi nel migliore dei modi alla ripresa della serie A che ritornerà il 4 gennaio con la sedicesima giornata, in cui i ragazzi del tecnico toscano saranno ospiti dell’‘Inter a San Siro, nel posticipo serale delle 20,45. I partenopei svolgeranno gli allenamenti al Regnum Carya Hotel Belek a porte chiuse. Ma non mancheranno le opportunità per farsi vedere dai propri sostenitori, presenti numerosi, in Turchia. Tuttavia le amichevoli non si fermeranno qui, al ritorno in sede, il Napoli incontrerà, in quel di Fuorigrotta gli spagnoli del Villarreal, formazione nella quale militano due grandi ex, vale a dire il portiere Pepe Reina ed il difensore Raul Albiol, in una terza partita amichevole che si giocherà il 17 dicembre. Infine, prima della pausa natalizia, ci sarà una quarta ed ultima sfida amichevole, molto probabilmente in Francia con una formazione della League 1.