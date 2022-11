Napoli – De Laurentiis stanzia 100mila euro per le vittime della frana di Casamicciola Terme

Il Napoli non è rimasto insensibile alla tragedia sull’isola verde, avvenuta particolarmente nel comune di Casamicciola Terme, dove una tremenda frana procurata dall’alluvione di sabato scorso ha spazzato via case, alberi, automobili, autobus, mietendo anche 8 vittime, tra cui un neonato di appena tre settimane. Infatti Il presidente De Laurentiis, nell’esprimere la sua vicinanza alle famiglie colpite dalla disgrazia di ha voluto stanziare 100mila euro a favore delle popolazioni che hanno subito la perdita dei loro cari e delle case in cui abitavano. L’annuncio di tale donazione è stato postato dal club partenopeo sul profilo twitter. Questo il post della SSCN:

“Siamo vicini a chi è stato colpito dalla tragedia di Ischia, per cui il Calcio Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell’alluvione”

Un gesto sicuramente lodevole che fa onore al patron azzurro ed al Calcio Napoli.