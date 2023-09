Ancora una brillante prestazione, con gol, di Elmas con la sua Nazionale – Chiaro messaggio a Garcia

Il centrocampista del Napoli Eljf Elmas, ha disputato, ieri, un‘altra grande partita con la Macedonia, realizzando anche il gol che ha dato il là al successo per 2 a 0 della sua Nazionale contro Malta. Due gare molto brillanti da parte dell’azzurro che tuttavia, quest’anno, con il tecnico Garcia non sta trovando spazio, soltanto 21 minuti giocati fin qui. Dunque, le straordinarie performances del macedone, rappresentano un chiaro messaggio all’allenatore francese, che ora sarà obbligato a rivedere le sue decisioni sul centrocampista azzurro, che Spalletti, invece, teneva molto in considerazione schierandolo quasi sempre, da titolare o da subentrato, in diversi ruoli. Pertanto, questi giorni che precedono la partita di sabato contro il Genoa serviranno a Garcia per riflettere, magari, a pensare di sostituire l’infortunato Politano proprio con Elmas.