Rai – Galtier ha detto sì a De Laurentiis, contratto biennale

Ecco quanto dichiarato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato: “Se sfuma Allegri, Galtier è in pole su Spalletti e Inzaghi. Sarri non è stato mai contattato. Poche ore fa un agente francese molto vicino, mi ha chiamato: “Caro Ciro, sta succedendo qualcosa”. Galtier aveva da tre settimane un accordo con il Nizza per un triennale. Addirittura mi avevano detto che mercoledì, domani, il sito del Nizza annunciava il comunicato dell’arrivo di Galtier. Ma pare che il tecnico abbia detto si a De Laurentiis sulla base di un biennale”.