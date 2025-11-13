NEWS

Spogliatoio azzurro – Quasi tutti i giocatori sono contro i metodi di allenamento di Antonio Conte

Armando Fico 13 Novembre 2025 0 39 sec read

Tra i giocatori del Napoli ed Antonio Conte, esiste, attualmente, uno strappo difficilmente ricucibile, molti,infatti, gli hanno girato la faccia, alcuni non gradiscono i duri allenamenti imposti dal mister ed altri sono scontenti per il pochissimo spazio loro riservatogli finora. Forti lamentale, soprattutto per una preparazione prepartita troppo rigida, molti  infortuni e pochissimi giorni di riposo, per finire  un calendario di allenamenti fatto giorno per giorno, per  non dare riferimenti e scongiurare cali di concentrazione. Antonio Conte, nel frattempo,  è rimasto a Torino, nella sua casa assieme alla famiglia, approfittando della sosta e non tornerà a Napoli, prima di lunedì. Il tecnico ha un contratto col club partenopeo fino al 2027, il presidente  è con lui, però con i calciatori  occorre parlare per avere  un chiarimento definitivo, che risolva al più presto questa brutta situazione.

Armando Fico

