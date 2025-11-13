QUALIFICAZIONI MONDIALI – Torna in campo, stasera, la nazionale italiana per affrontare la Moldavia, in trasferta, nel penulltimo turno del girone

Il Ct dell’Italia Rino Gattuso, questa sera in Moldavia cerca il quinto successo consecutivo nel girione di qualificazione al Mondiale della prossima estate. A meno di miracoli la nostra nazionale si classificherà solo seconda e quindi dovrà cimentarsi nei playoff spareggi, per cogliere uno dei quattro posti disponibili per disputare la fase finale in Messico,Canada e Stati Uniti. Alla prestigiosa competizione accederanno direttamente, le prime classificare deivari gruppi, mentre come dicevamo, le 12 seconde e le 4 migliori vincenti di Nations League dovranno contendersi il passaggio del turno. La Moldova costituisce la formazione più debole del raggruppamento,. per cui è pronosticabile un’altra vittoria degli azzurri che poi, domenica,a San Siro si troveranno faccia a faccia con Haaland e compagni per vendicare la brutta batosta per 3 a 0 subita in Norvegia,, la quale chiuderà il gitone in testa, vincendo, oggi con l’Estonia. Gattuso ha convocato 27 giocatori per il doppio impegno ma non ci sarà Kean, infortunatosi sabato. Per quanto riguarda il moddulo l’Italia adotterà il 3-5-2, schierando in difesa, davanti a Vicario, Buongiorno, Mancini e Bastoni, quindi nella zona mediana dovremmo vedere Tonali e Barella con Orsolini e Zaccagni sulle fasce. Infine in attacco Raspadori e Scamacca. Questi i possibili undici azzurri che scenderanno in campo questa sera:

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Buongiorno, Mancini, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. All. Gattuso