COPERTINA

Napoli, Anguissa infortunato in Nazionale: la prima diagnosi

Vincenzo Letizia 12 Novembre 2025 0 48 sec read

Frank Anguissa fa rientro a Napoli dopo l’infortunio rimediato ieri nel corso dell’allenamento del Camerun.

Il centrocampista azzurro si è fermato durante la preparazione della partita con la Repubblica Democratica del Congo, semifinale dei playoff per le qualificazioni africane ai Mondiali 2026.

Napoli, Anguissa rientra dopo l’infortunio

Zambo Anguissa è rientrato in Campania dopo la richiesta del Napoli e il via libera della federazione camerunense. Nelle prossime ore il centrocampista azzurro sarà sottoposto agli esami strumentali per fare luce sull’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. 

Stando a quanto filtra dal Camerun, i primi controlli effettuati in patria avrebbero fatto emergere la presenza di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Decisivi, a questo punto, saranno i controlli a cui sarà sottoposto domani a Napoli.

La nota della Federcalcio camerunense

Un’ecografia è stata eseguita in mattinata su Franck Zambo Anguissa. Ha rivelato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Una risonanza magnetica verrà effettuata nelle prossime ore a Napoli per maggiori dettagli sul giocatore.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Napoli, in attesa del commissario c’è l’ok del Comune a rifare il terzo anello del Maradona

Il commissario straordinario ancora non c’è. Ma a Napoli si accelera lo stesso. Il Comune ha approvato una variazione di bilancio da 200mila euro per progettare la […]

25 Giugno 2025 0 1 min read

Mertens, si va verso il rinnovo fino al 2020

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, Dries Mertens sarebbe vicinissimo al rinnovo con il Napoli. La prossima settimana sarà decisiva e salvo sorprese arriverà la fumata […]

19 Aprile 2016 0 14 sec read

Sky – Grassi, duello Napoli-Fiorentina: gli azzurri aumentano l’offerta

Una prima parte di stagione entusiasmante, titolare inamovibile nel centrocampo dell’Atalanta di Edy Reja. Alberto Grassi non poteva che diventare un uomo mercato, oggetto del […]

17 Gennaio 2016 0 36 sec read

Euro 2016: trionfo storico per il Portogallo, Francia battuta 1-0

Allo Stade de France è andata in scena ieri la finale di Euro 2016: in campo Portogallo e Francia. Al 10′ ci prova la squadra […]

11 Luglio 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui