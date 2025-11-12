Napoli, Anguissa infortunato in Nazionale: la prima diagnosi

Frank Anguissa fa rientro a Napoli dopo l’infortunio rimediato ieri nel corso dell’allenamento del Camerun.
Il centrocampista azzurro si è fermato durante la preparazione della partita con la Repubblica Democratica del Congo, semifinale dei playoff per le qualificazioni africane ai Mondiali 2026.
Napoli, Anguissa rientra dopo l’infortunio
Zambo Anguissa è rientrato in Campania dopo la richiesta del Napoli e il via libera della federazione camerunense. Nelle prossime ore il centrocampista azzurro sarà sottoposto agli esami strumentali per fare luce sull’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Stando a quanto filtra dal Camerun, i primi controlli effettuati in patria avrebbero fatto emergere la presenza di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Decisivi, a questo punto, saranno i controlli a cui sarà sottoposto domani a Napoli.
La nota della Federcalcio camerunense
Un’ecografia è stata eseguita in mattinata su Franck Zambo Anguissa. Ha rivelato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Una risonanza magnetica verrà effettuata nelle prossime ore a Napoli per maggiori dettagli sul giocatore.