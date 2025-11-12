NewsMix24

LUTTO – Si è spento Salvatore Garritano

Vincenzo Letizia 12 Novembre 2025 0 20 sec read

Si è spento all’età di 69 anni Salvatore Garritano, ex attaccante, di Torino, Atalanta Sampdoria, Bologna e Sorrento.

Nato a Cosenza il 23 dicembre 1955 e prelevato dal Bologna, Garritano disputò 38 presenze complessive tra campionato di Serie B e Coppa Italia. In totale realizzò 6 reti, contribuendo di fatto alla promozione in Serie A prima di essere ceduto l’estate successiva alla Pistoiese.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

MONDIALE PER CLUB, Atletico Madrid-Botafogo 1-0: Griezmann non basta, brasiliani agli ottavi da secondi

Il Botafogo si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per Club, pur perdendo 0-1 contro l’Atletico Madrid e chiudendo al secondo posto il Gruppo B dietro al Paris […]

23 Giugno 2025 0 47 sec read

Napoli-Inter: Schwoch suggerisce il 4-2-3-1 per gli azzurri

Nel programma televisivo “Giochiamo d’Anticipo” condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero, l’ex attaccante Stefan Schwoch ha affrontato il momento delicato del Napoli in vista dell’impegno contro […]

23 Ottobre 2025 0 1 min read

PSV–Napoli, le dichiarazioni di Bosz alla vigilia: vogliamo fare bene anche in Champions

EINDHOVEN – In vista della sfida di Champions League tra PSV e Napoli, l’allenatore olandese Peter Bosz si è presentato in conferenza stampa con un […]

20 Ottobre 2025 0 2 min read

Xavier Jacobelli: “La vittoria di Wembley ha illuso tutti”

Xavier Jacobelli, editorialista ed ex direttore, tra gli altri, di Tuttosport e Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista in cui parla della Nazionale, del Mondiale […]

18 Giugno 2025 0 4 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui