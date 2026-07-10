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Bardelli a Stile TV: “La campagna abbonamenti del Napoli è partita e la lezione dei napoletani è importante”

Vincenzo Letizia 10 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile sport Ticketone: “La campagna abbonamenti del Napoli si può fare solo online. Nella stagione 2027/28 sarà obbligatorio il titolo digitale. Sparisce la carta e quindi la vendita internet è unica. Bisognerà avere il biglietto agganciato alla card oppure su un’app. Quello che stiamo preparando per la prossima stagione è proprio il sistema di app: ogni società l’avrà a disposizione e chi lo scarica avrà i suoi biglietti, la sua tessera, il suo abbonamento sull’app e potrà gestirla in digitale. 

La carta è sparita in tutto il mondo, ormai esiste la vendita sul web, su app. Le scorse olimpiadi quelle di Milano Cortina le abbiamo fatte interamente su app. 

Ci sono carenze nelle infrastrutture, non potranno mai 80mila persone andare allo stadio e navigare, ma avere un titolo sull’app e poterlo passare ad un altro titolare è una cosa che si può fare. Con delle regole, stabilite dalla società. 

Poche ore fa è iniziata la campagna abbonamenti del Napoli, abbiamo fatto già qualche migliaio di abbonamenti. La reazione del pubblico è importante anche perchè i prezzi sono rimasti più o meno gli stessi dell’anno scorso. Non ho confrontato i prezzi con altri club, ma qualche ritocco in su sono certo che qualche club l’abbia fatto. Il Napoli non è molto avvezzo a questo, De Laurentiis ha lasciato tutto com’era. Sono state introdotte anche funzioni nuove: si può fare il cambio posto in contemporanea, non c’è più il periodo di cambio posto. E, si può anche cambiare tipologia di abbonamento: se si vuole pagare da 20 a 24 partite, si può fare con dei click. Quindi, abbiamo attivato nuove funzioni. 

Essere allo stadio è bellissimo, il boato dello stadio, certe emozioni ce le toglie la pubblicità come l’abbraccio del giocatori e piccole particolarità che sono belle da vedere e partecipative della squadra con il pubblico”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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