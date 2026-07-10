Nazionale, nel vivo le trattative per il ruolo di ct. Ribaltone in quota: per i bookie Conte (1,72) scavalca Mancini (2,00)

ROMA – Prima il direttore tecnico, poi l’allenatore. È questo il piano del presidente federale Giovanni Malagò, chiamato all’importante scelta della nuova guida tecnica della Nazionale italiana. Una volta scelta la prima figura, il numero uno della Figc vede “meno complicato il resto”, ovvero la risoluzione del duello tra Antonio Conte e Roberto Mancini, i due grandi candidati come commissari tecnici, già in passato sulla panchina azzurra. Per i betting analysti di Snai e Sisal – si legge su Agipronews -c’è un ribaltone in quota: infatti ora è Antonio Conte, sceso da 2,00 a 1,72, rispetto a Roberto Mancini, ora secondo in lavagna a 2 volte la posta. Molto lontani tutti gli altri, tutti offerti in doppia cifra. Chiude il podio virtuale l’esperienza di Claudio Ranieri (12,00), libero dopo la fine del rapporto con la Roma, mentre vale 33 volte la posta la “suggestione” Pep Guardiola, stessa quota di Simone Inzaghi nuovo ct.
PEMT/Agipro