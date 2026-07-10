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Inter, dopo Khalaili tocca alla difesa: per i bookie resiste la pista Muharemovic (2,25), si studia anche il colpo N’Dicka

Vincenzo Letizia 10 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – L’Inter, pochi giorni dopo essersi assicurata Ivan Provedel, ha piazzato il primo vero colpo di mercato con l’acquisto di Anan Khalaili, l’esterno che avrà il compito di non far rimpiangere un pezzo da novanta come Denzel Dumfries. Ma il calciomercato dei nerazzurri non si ferma, e ora tra le priorità c’è la difesa, altro reparto cruciale. Secondo le analisi degli esperti delle quote di Sisal, come riporta Agipronews, rimane aperta la pista che porta a Tarik Muharemovic: la Juventus, che era molto forte sul giocatore del Sassuolo, nelle ultime ore sembra aver allentato la presa per dedicarsi ad altri obiettivi, e allora ecco che l’Inter è tentata da uno sgambetto proposto a quota 2,25.

Rimanendo al mercato italiano, i campioni d’Italia studiano anche il colpo Evan N’Dicka dalla Roma, un trasferimento in lavagna a 6,00, ma occhio anche a un possibile tentativo per Gleison Bremer proprio dalla Juventus, a 5,00. Difficile, invece, l’assalto all’esperto John Stones (a quota 9,00), svincolato dopo aver chiuso la lunga esperienza al Manchester City.

Insomma, l’obiettivo dell’Inter è chiaro: puntare su colpi importanti per rendere ancora più competitiva una squadra che ha già dominato l’ultimo campionato. L’obiettivo è confermarsi, e, a tal proposito, il giudizio dei betting analyst di Planetwin365 è chiaro: i nerazzurri sono di nuovo strafavoriti per vincere il campionato 2026/2027, un bis che vale 1,90 volte la posta; lontana la concorrenza, rappresentata, nell’ordine, da Napoli (6,00), Juventus (7,00) e la coppia Milan-Roma (appaiate a 8,00).

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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