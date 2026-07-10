Inter, dopo Khalaili tocca alla difesa: per i bookie resiste la pista Muharemovic (2,25), si studia anche il colpo N’Dicka

ROMA – L’Inter, pochi giorni dopo essersi assicurata Ivan Provedel, ha piazzato il primo vero colpo di mercato con l’acquisto di Anan Khalaili, l’esterno che avrà il compito di non far rimpiangere un pezzo da novanta come Denzel Dumfries. Ma il calciomercato dei nerazzurri non si ferma, e ora tra le priorità c’è la difesa, altro reparto cruciale. Secondo le analisi degli esperti delle quote di Sisal, come riporta Agipronews, rimane aperta la pista che porta a Tarik Muharemovic: la Juventus, che era molto forte sul giocatore del Sassuolo, nelle ultime ore sembra aver allentato la presa per dedicarsi ad altri obiettivi, e allora ecco che l’Inter è tentata da uno sgambetto proposto a quota 2,25.

Rimanendo al mercato italiano, i campioni d’Italia studiano anche il colpo Evan N’Dicka dalla Roma, un trasferimento in lavagna a 6,00, ma occhio anche a un possibile tentativo per Gleison Bremer proprio dalla Juventus, a 5,00. Difficile, invece, l’assalto all’esperto John Stones (a quota 9,00), svincolato dopo aver chiuso la lunga esperienza al Manchester City.

Insomma, l’obiettivo dell’Inter è chiaro: puntare su colpi importanti per rendere ancora più competitiva una squadra che ha già dominato l’ultimo campionato. L’obiettivo è confermarsi, e, a tal proposito, il giudizio dei betting analyst di Planetwin365 è chiaro: i nerazzurri sono di nuovo strafavoriti per vincere il campionato 2026/2027, un bis che vale 1,90 volte la posta; lontana la concorrenza, rappresentata, nell’ordine, da Napoli (6,00), Juventus (7,00) e la coppia Milan-Roma (appaiate a 8,00).