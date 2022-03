Qualificazioni mondiali: Italia in Qatar, ci crede il 67% degli scommettitori

ROMA – Prima la Macedonia del Nord, poi – si spera – una tra Portogallo e Turchia. Prende il via per l’Italia la fase decisiva delle qualificazioni mondiali, un cammino insidioso secondo i bookmaker a cui però si contrappone la fiducia degli scommettitori. In attesa del ritorno in campo a Palermo, in programma giovedì, l’Italia parte in seconda fila sul tabellone Planetwin365, dove il pass per il Qatar si gioca a 2,05, leggermente più indietro rispetto a Ronaldo e compagni (1,90). Nettissime però le percentuali di gioco, che nel 67% premiano gli azzurri, con i portoghesi fermi al 33%. Ultime della classe sono prevedibilmente i turchi e i macedoni, rispettivamente offerti a 13,00 e 46,00. Quota “blindata”, invece, per l’appuntamento del 24 marzo, con Mancini avanti a 1,17, la Macedonia a 15,50 e il pareggio al 90′ a 7,10.