Serie A: il Napoli rivede la zona Champions, ma per i bookmaker l’Atalanta ha una marcia in più

ROMA – Il successo di ieri a San Siro avvicina la zona Champions, ma la strada per il Napoli resta in salita. La pensano così gli esperti di Stanleybet.it, secondo i quali l’arrivo degli uomini di Gattuso nelle prime quattro piazze è dato a 2,75, quota sensibilmente superiore non solo a quella del Milan (1,35), ma anche a quella dell’Atalanta, che viaggia a 1,50 malgrado abbia attualmente solo due lunghezze di vantaggio (e una partita in più). Considerate già in porto sia l’Inter che la Juventus, per i bookmaker dunque il Napoli è oggi la quinta pretendente a un piazzamento Champions. La vittoria con il Milan gli ha però permesso di scavalcare la Roma, che prima del weekend era avanti ai partenopei e ora, dopo la sconfitta di Parma, è data a 3,50. Lontana la Lazio, che malgrado il successo con il Crotone è rimasta a 6 punti dal quarto posto e ora si gioca a 6,50. RED/Agipro