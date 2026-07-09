Due ritorni da valutare – Lucca e Lang, andranno in ritiro col Napoli, i due azzurri vorrebbero dimostrare che non sono brocchi

Lucca e Lang, auspicano che il nuovo allenatore del Napoli possa tenerli in considerazione, rispetto a Conte che li ha subito bocciati. L’obiettivo dei due calciatori che saranno in ritiro in Trentino è quello di mettersi alle spalle una stagione da dimenticare e conquistare la fiducia dell’ex tecnico di Juve e Milan. Per la cronaca Lucca e Lang sono costati complessivamente 63 milioni di euro ed erano stati fortemente voluti dal mister leccese ma nessuno dei due è stato in grado di mettersi in luce, finendo perciò ai margini delle scelte tecniche e addirittura mandati in prestito a gennaio scorso. Quest’anno le cose potrebbero cambiare. Entrambi hanno voglia di riprendersi il Napoli e dimostrare di non essere dei brocchi. Per questo motivo tenteranno di giocare, al meglio, le loro carte per convincere Allegri a farli restare in maglia azzurra. Staremo a vedere cosa accadrà, a Dimaro.
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