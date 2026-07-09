COPERTINA

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il paradosso delle cessioni: da Zeballos a Gila, quando l’attesa diventa commedia

Vincenzo Letizia 9 Luglio 2026 0 1 min read

Il passo del gambero: la strana estate del Napoli tra bilanci e occasioni perdute

di Vincenzo Letizia

C’era una volta il calciomercato delle suggestioni, dei sogni estivi consumati sotto l’ombrellone e dei colpi a sorpresa. Oggi, dalle parti di Castel Volturno, la sessione acquisti assomiglia pericolosamente a una recita di scacchi dove il re è nudo e i pedoni restano immobili, inchiodati a terra da un dogma contabile che rasenta la satira: prima liberare spazio, poi – e solo poi – azzardare un passo.
L’ultimo capitolo di questa commedia dell’assurdo porta il nome di Exequiel Zeballos. L’esterno del Boca Juniors, talento puro che avrebbe potuto accendere la fantasia di una piazza affamata di riscatto, si allontana a grandi falcate verso altri lidi. Il motivo? Sempre lo stesso, ripetuto come un mantra stantio: il Napoli deve prima cedere. Prima sfoltire l’organico, alleggerire il monte ingaggi, piazzare gli esuberi. Soltanto dopo si potrà bussare alla porta dei desideri.
È una strategia legittima, per carità, se fossimo in un’aula di tribunale fallimentare o se l’obiettivo fosse unicamente la sopravvivenza aziendale. Diventa però grottesca quando si trasforma in una tassa fissa sul tempismo. Prima di Zeballos, la cronaca recente ci ha già mostrato i fantasmi di Mario Gila e Anan Khalaili: profili seguiti, corteggiati e infine sfumati per mancanza di coraggio o, peggio, per eccesso di prudenza burocratica. Il mercato non aspetta i comodi di nessuno, tantomeno i tempi di una contabilità che preferisce il congelamento all’investimento.
Aurelio De Laurentiis, da sempre custode geloso e talvolta prigioniero del proprio bilancio, sembra aver dimenticato che nel calcio il tempismo non è un dettaglio, ma la sostanza stessa dell’affare. Condizionare ogni mossa in entrata all’uscita di elementi ormai fuori dal progetto significa consegnarsi, mani e piedi legati, al ricatto degli acquirenti e all’ironia della sorte. Si finisce così per deprezzare chi parte e perdere chi arriva.
Se il copione rimarrà questo, il rischio è che l’intera sessione si trasformi in una barzelletta d’agosto, dove l’unica certezza è l’immobilismo. Una squadra che punta a ritrovare la propria nobiltà non può permettersi di recitare la parte dell’esattore distratto, capace solo di guardare le altre correre mentre aspetta che qualcuno, finalmente, liberi un posto a tavola.

author avatar
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
See Full Bio
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

CALCIOMERCATO – Tre club italiani su Vergara, però, il calciatore vorrebbe restare in azzurro ma se arrivasse un’offerta da 30 milioni che succederebbe?

Il centrocampista azzurro Antonio Vergara, da quanto riferito dal giornalista di Sky Ugolini, sarebbe nel mirino di tre club italiani. Infatti piace molto a Roma, […]

10 Giugno 2026 0 51 sec read

Il Punto sulla A

Giornata assolutamente favorevole alla Juventus di Allegri, quella di ieri. Infatti il ventiduesimo turno di serie A ha visto la sconfitta della roma a Genova […]

30 Gennaio 2017 0 1 min read

CALCIOMERCATO NAPOLI: due piste calde per il ruolo di difensore, Conte scalpita

Raspadori, nonostante non abbia mai sfondato a Napoli, piace anche alla Juve

17 Dicembre 2024 0 1 min read

INTERVISTE – Lobotka: “Vogliamo correggere gli errori commessi ieri e riscattarci subito”

“A Bergamo abbiamo sbagliato in alcune fasi della gara e questo ha compromesso la prestazione“. Stanislav Lobotoka parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss all’indomani […]

3 Luglio 2020 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui