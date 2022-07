Kim ha svolto le visite mediche col Napoli. Domani firmerà il contratto triennale

Prevista per la giornata di domani la firma di Kim sul triennale con due anni di opzione con cui si legherà al Napoli. Nel contratto confermata, come anticipato, una clausola pari a 45 milioni di euro valida solo per l’estero che sarà esercitabile dall’estate del 2023. Mentre Kim a Villa Stuart ha svolto le visite mediche, ecco altri dettagli sul suo accordo con il Napoli: il difensore dovrebbe firmare un triennale con due anni in opzione. Nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una clausola pari a 45 milioni di euro valida solo per l’estero.