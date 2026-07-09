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Pazza idea di Max Allegri – Il neo tecnico azzurro medita di far giocare, tutti insieme, i quattro centrocampisti, cosiddetti “Fab four”

Armando Fico 9 Luglio 2026 0 47 sec read

L’esperimento dei quattro centrocampisti, ovvero Lobotka, Anguisssa, Mc Tominay e  De Bruyne, nella passata stagione, con Antonio Conte in panchina è miseramente fallito, tanto è vero,  che dopo qualche partita il tecnico salentino ha rinunciato ed ha cambiato strategia. In particolare  la convivenza tra lo scozzese e il belga è sembrata quasi impossibile, al punto che hanno trovato svantaggi entrambi i calciatori. A riprova di questo connubio sbagliato c’ è da dire che Scott Mc Tominay, con l’assenza dell’ex City, ha disputatole migliori partite. Adesso, Allegri che ha sempre dichiarato che nel calcio occorrono piedi buoni e palleggiatori talentuosi, pure durante gli allenamenti, medita di riproporre il quartetto, sperando di smentire il suo predecessore. La squadra azzurra 2026/27 dovrà essere plasmata immagine del suo allenatore. Il buon Max si ritiene capace di riuscire dove Conte ha fallito. Le idee dell’ex milanista le potremo conoscere, durante la conferenza di presentazione, programmata per il giorno della presa della Bastiglia, al Teatro San Carlo di Napoli.

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